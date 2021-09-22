İKUR üzerinden binlerde personel ilanı açılıyor. İş arayan vatandaşlar da kendilerine uygun ilanları buradan bularak başvur yapabiliyor. İŞKUR'dan nasıl iş başvurusu yapılacağını henüz bilmeyenler de İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur? sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR'dan işçi alımı ve personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak oldukça kolay. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar;

İŞKUR'da her gün binlerce iş ve personeli lanı duyuruluyır. Bu fırsattan faydalanmak isteyenler İŞKUR üzerinden ilanlara başvuruda bulunuyor. İŞKUR'un eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur. İşsiz olam ve iş değiştirmek isteyen binlerce kişi her gün İŞKUR sitesine giderek açılan yeni iş ilanlarını inceliyor. Bu ilanlardan kendilerine uygun olanı seçen adaylar başvurularını saniyeler içinde yapıyor. İŞKUR'da iş başvurusu yapmak sadece bir kaç saniye sürüyor ancak bunun için öncelikle atılması gereken adımlar var.

İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR'da Türkiye'deki özel ve kamu firmalarında çalıştırılacak, geçici veya mevsimlik işçi ilanları da yer alıyor. İŞKUR üzerinden sadece kamu ilanları değil özel sektör iş ilanlarına da ulaşmak mümkün. İKUR'da iş ilanlarında bazı özel şartlar aranabilir. Bunlar ikamet edilen il ve ilçe şartıdır. Bazı ilanlar ise ulusal düzeyde de açılabilir. Peki İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?

İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?

İşçi ve personel ilanlarına başvurular İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. Açılan ilanların süresi vardır ve bu süre içinde başvurulmayan ilanlar siteden kalkacaktır. İŞKUR iş başvuıruları birden farklı şekilde yapılabilir. İşte İŞKUIR iş başvurusu yollları;

1- https://esube. iskur.gov.tr üzerinden

2- Alo 170 üzerinden

3- İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapılır.

İŞKUR internet sitesinden iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'a e-devlet üzerinden ulaşmak mümkün. E-devlete TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapıktan sonra İŞKUR seçeneğine gidip İŞKUR işlemleri yapabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR sitesine (https://www.iskur.gov.tr/) girmeniz gerekiyor.

İŞKUR siesinde soll üst köşedeki menüyden internet şubesi adlı seçeneğe tıklayın.

Burda üyeliğiniz yoksa üye ol seçeneğini tıklayın.

Üye olma bölümünde kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak girin.

Daha sonra kendinize bir özgeçmiş oluşturun.

Özgeçmişinizi doldururken, iş arama durumunu “aktif” olarak kayıt etmeniz gerekir.

Hesabınızı aktifleştirmek için cep telefonu ya da e-mail adresinizi girmeniz gerektiğidir. Onay kodu geldikten sonra artık üyeliğiniz aktif demektir.

Üyeliğinizi ve CV oluştumra işini tamaladıktan sonra İŞKUR üzerinden iş arayabilir ve hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR nedir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, [Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı]'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.