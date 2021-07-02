İŞKUR'dan iş arayanlar ve işverenler için dev hizmet

Pandemi ile birlikte işsizlik oranındaki ciddi artışa Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından büyük bir çözüm sağlandı. Artık sokak sokak gezip ya da kurumlara başvurmadan akıllı cep telefonunuzla iş bulabilmek veyahut iş ilanı verebilmek çok kolay. İşte tüm detayları ile İŞKUR e-Şube…

Birçok insan iş bulabilmek için farklı internet sitelerinde veyahut gazetelerde yer edinen çeşitli iş ilanlarına göz gezdirir ya da eski usul mantıkla sokak sokak gezerek iş bulmaya çalışır. Fakat teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza birçok yenilik dahil olmuştur. Artık birçok işlemi oturduğumuz yerden elimizin altındaki telefon, tablet ya da bilgisayarlar vasıtasıyla kolaylıkla yapabiliriz. İşte tam bu noktada Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) akıllı cep telefonu kullanan vatanadaşlara sunmuş olduğu “İŞKUR e-Şube” uygulaması ile artık iş bulmak ya da iş ilanı vermek hiç de zor değil. İşte tüm detayları ile İŞKUR e-Şube…

İş arayanlar ve işverenler için büyük hizmet

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) sahip olduğu misyon ve vizyon gereği iş arayan vatandaşlar ile eleman ihtiyacı olan işletmeleri bir araya getiren resmi bir kurumdur. İş aramak isteyenler, İŞKUR şubelerine başvurarak gerekli formları doldurup, kendileri için sunulacak iş imkanlarını beklemektedirler. Her ne kadar iş arayan ve iş veren vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlasa da değişen dünya koşulları kurumların online ortamlarda daha fazla etkin olmasını teşvik etmektedir. İşte bu noktada İŞKUR, vatandaşların kullanımına sunduğu İŞKUR e-Şube mobil telefon uygulaması vasıtasıyla iş arayan ve iş veren vatandaşları online uygulama zemininde kolaylıkla bir araya getirebilecektir. Bu mobil uygulama kapsamında iş arayan vatandaşlar girdikleri bilgiler doğrultusunda bulundukları konuma en yakın mevcut iş ilanlarını ve iş veren işletmenin kriterlerini rahatlıkla görebilecektir. Aynı şekilde işveren vatandaşlar da belirledikleri kriterleri ve iş pozisyonlarını rahatlıkla mobil uygulamadan paylaşıp, iş arayan vatandaşlar için iş olanağı sağlamış olacaklardır.

İşsizlikle mücadele de etkin çözüm

Pandeminin de etkisiyle işsizlikle mücadele kapsamında faaliyetlerine ara vermeden devam eden İŞKUR, sunmuş olduğu İŞKUR e-Şube mobil uygulaması vasıtasıyla bu sorunu hızlı bir şekilde çözmeyi hedeflemektedir. Bu uygulama sayesinde iş arayan vatandaşlar herhangi bir İŞKUR şubesine gitmeden veyahut İŞKUR internet sitesini kullanmadan bu işi rahatlıkla yapabilmektedir.

Uygulama vasıtasıyla konum ne olursa olsun, belirlenen konumda bulunun mevcut tüm iş ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından ilanın tüm bilgileri de dahil olmak üzere görülebilecektir. Aynı zamanda sadece iş arayan vatandaşları bulundukları konumu değil, istedikleri şehri veyahut ilçeyi tercih ederek seçimlerini kendi isteklerine göre yapabileceklerdir.

Uygulama aynı zamanda iş verenler için de oldukça kolaylık sağlamaktadır. İşverenler, elemen kriterlerini belirleyerek iş ilanlarını rahatlıkla bu mobil şubeye ekleyebilmektedirler. Belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlar ile görüşmeler hiç zorluk çekilmeden yapılabilecektir.

Ayrıca İŞKUR e-Şube mobil uygulaması ile iş arayan vatandaşlar İŞKUR'a kolaylık kayıt olabilmekte, işinden ayrılan vatandaşlar zorlanmadan işsizlik sigortasına başvurabilmekte ve mesleki eğitim gibi işverenlerin sıklıkla kriterlerinde belirttiği eğitimler hakkında bilgi alabilmektedir.

İŞKUR, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hazırlatmış olduğu İŞKUR e-Şube vasıtasıyla iş arayan ve işveren vatandaşlar arasında bir köprü olmaya devam ediyor. Özellikle artan işsizliğe bir çözüm olması bakımından oldukça önemli olan bu girişim, binlerce insan tarafından kullanılamaya başlandı. Herhangi bir belge ya da resmi bir yazı gereksinimi olmadan kolaylıkla üye olunup, işlemler rahatlıkla yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.