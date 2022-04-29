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TIMETURK / GENEL / İSKİ su kesintisi 29 Nisan | Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek? Güneşli, Yakacık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 29 Nisan | Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek? Güneşli, Yakacık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 29 Nisan | Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek? Güneşli, Yakacık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 29 Nisan'da İstanbul'da bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacağını internet sitesinden duyurdu. İSKİ duyurusuna göre Bağcılar, Kartal ve Çekmeköy'de 29 Nisan'da sular kesilecek. Peki İSKİ 29 Nisan Cuma sular ne zaman gelecek?

2 Saat Önce
2022-04-29 13:57:49
İSKİ su kesintisi 29 Nisan | Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek? Güneşli, Yakacık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 29 Nisan | Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek? Güneşli, Yakacık, Uğur Mumcu, Gümüşpınar sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 29 Nisan'da İstanbul'da bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacağını internet sitesinden duyurdu. İSKİ duyurusuna göre Bağcılar, Kartal ve Çekmeköy'de 29 Nisan'da sular kesilecek. Peki İSKİ 29 Nisan Cuma sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 29 Nisan Cuma günü arıza ve planlı bakım nedeniyle su kesintileri yaşanacak. İSKİ tarafından yapılan duyuruda Bağcılar, Kartal ve Çekmeköy'de suların belli süre ile verilemeyeceği duyuruldu.

Bağcılar, Kartal sular ne zaman gelecek?

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Güneşli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2022 13:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2022 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.04.2022 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu[2] ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir.

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