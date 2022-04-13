İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri vatandaşları bazen hazırlıksız yakalıyor. İstanbul'da bakım ve arıza nedeniyle pek çok ilçede ve mahallede su kesintileri yaşanıyor. Bu su kesintileri bazen saatler içinde giderilirken bazen de çok uzun sürebiliyor. Son olarak 13 Nisan Çarşamba günü Eyüpsultan ilçesini etkileyen arıza nedeniyle Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerinde suların kesileceği açıklandı.
2022-04-13 14:15:13
İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri vatandaşları bazen hazırlıksız yakalıyor. İstanbul'da bakım ve arıza nedeniyle pek çok ilçede ve mahallede su kesintileri yaşanıyor. Bu su kesintileri bazen saatler içinde giderilirken bazen de çok uzun sürebiliyor. Son olarak 13 Nisan Çarşamba günü Eyüpsultan ilçesini etkileyen arıza nedeniyle Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerinde suların kesileceği açıklandı.
İSKİ'den bölgede yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla uyarı gitti. Uyarıda Eyüpsultan ilçesi; Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerinde suların kesileceği belirtildi. 13 Nisan Çarşamba günü suların olmadığını görenler sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.
13 Nisan Eyüp sular ne zaman gelecek? (Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe)
Ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Eyüpsultan ilçesi; Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerine 13.04.2022 Çarşamba günü saat 20.00 a kadar su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder bilgilerinize sunarız.
13 Nisan İSKİ su kesintileri listesi
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 13:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Ortabayır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Danamandıra Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. .
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