İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintileri vatandaşları bazen hazırlıksız yakalıyor. İstanbul'da bakım ve arıza nedeniyle pek çok ilçede ve mahallede su kesintileri yaşanıyor. Bu su kesintileri bazen saatler içinde giderilirken bazen de çok uzun sürebiliyor. Son olarak 13 Nisan Çarşamba günü Eyüpsultan ilçesini etkileyen arıza nedeniyle Akşemsettin, Karadolap, Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerinde suların kesileceği açıklandı.