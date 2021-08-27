İSKİ borç yapılandırma | İSKİ'ye su borcu olan vatandaşları ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Borçlular İSKİ borç yapılandırma ile borçlarını taksitlendirerek ödeyebilecek. Peki İSKİ su borcu yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu faizi silinecek mi? İSKİ su borcu olanların borcu ve borçlarının borçlarını taksitlendirme fırsatı ile kolay ödeyebilecek.

İSKİ borç yapılandırma | İSKİ'ye su borcu olan vatandaşları ilgilendiren çok önemli gelişme yaşandı. Borçlular İSKİ borç yapılandırma ile borçlarını taksitlendirerek ödeyebilecek. Peki İSKİ su borcu yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu faizi silinecek mi? İSKİ su borcu olanların borcu ve borçlarının borçlarını taksitlendirme fırsatı ile kolay ödeyebilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada İSKİ'ye borcu olan vatandaşların borç yapılandırma fırsatından yararlanabilidği hatırlatıldı. İstanbul'da yaşayanlar 30 Nisan'dan önceki su borçlarını yapılandırarak 36 ay taksitle ödeyebilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği" kapsamında, abonelerin müracaatları halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İSKİ su borcu yapılandırma nasıl yapılır?

İSKİ su borcu yapılandırma başvurusu yapmak oldukça kolay. Su borcu yapılandıraması için "www.iski.istanbul" ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabilir. Ayrıca İSKİ Şube Müdürlükleri üzerinden de yapılandırma başvurusu yapılabilir.

İSKİ borç yapılandırma kaç taksit olur?

30 Nisan'dan önceki su borçları vatandaşların başvurusu halinde 36 ay taksitle ödenebilecek.

Yapılandırmada İSKİ su borcu faizi silinecek mi?

Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabilecek.

Başvurular 31 Eylül'e kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı. 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır. Görevleri;

İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.