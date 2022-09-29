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TIMETURK / GENEL / İSKİ duyurdu: 24 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu: 24 saatlik su kesintisi

İSKİ Genel Müdürlüğü, Avcılardaki 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-09-29 08:32:13
İSKİ duyurdu: 24 saatlik su kesintisi

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır. Bu sebeple Avcılar ilçesi; Mustafa Kemap Paşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerinde 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında su verilmeyecektir.

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