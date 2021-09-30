İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti! MHP'yi yasa boğan ölüm... Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber İskender Gör'ün yakınlarını yasa boğdu.
2021-09-30 11:27:17
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti! MHP'yi yasa boğan ölüm... Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber İskender Gör'ün yakınlarını yasa boğdu.
İskender Gör kimdir?
İskender Gör MHP Gaziantep Araban İlçe Başkanıydı. İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İskender Gör partililer ve Araban ilçesinde sevilen bir kişiydi.
İskender Gör trafik kazasında hayatını kaybetti
İskender Gör yönetimindeki otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti
112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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