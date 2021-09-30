DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zincir marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Hintliler daha az kanser oluyor! Çünkü...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den Bahreyn'e ilk ziyaret
COVID-19 ve grip nasıl ayırt edilir?
30 Eylül İSKİ su kesintileri | 30 Eylül Perşembe sular ne zaman gelecek?
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Gündemi sarsacak iddia! 'Ladin o gün orada değildi'
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!
Buğdayın içindeki mucize! 1 ton buğdaydan 1 kg çıkıyor
Kanundan yararlanmak isteyenler için bugün son fırsat
30 Eylül vergi daireleri kaça kadar açık? Borç yapılandırma vergi daireleri mesaisi ne zaman bitiyor?
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Rus basını, Erdoğan-Putin zirvesini nasıl gördü?
Elon Musk'tan hükümetlere kripto para tavsiyesi
Mehmet Barlas'tan ilginç benzetme: 'Sanki CHP değil CIA var siyasetimizde'

TIMETURK / GENEL / İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!

İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!

İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti! MHP'yi yasa boğan ölüm... Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber İskender Gör'ün yakınlarını yasa boğdu.

49 Dakika Önce
2021-09-30 11:27:17
İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti!

İskender Gör kimdir? MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti! MHP'yi yasa boğan ölüm... Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Acı haber İskender Gör'ün yakınlarını yasa boğdu.

İskender Gör kimdir?

İskender Gör MHP Gaziantep Araban İlçe Başkanıydı. İskender Gör geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İskender Gör partililer ve Araban ilçesinde sevilen bir kişiydi.

İskender Gör trafik kazasında hayatını kaybetti

İskender Gör yönetimindeki otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör hayatını kaybetti

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN