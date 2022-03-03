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TIMETURK / GENEL / İskender füzesi nedir? İskender füzesini hangi devlet yapmıştır? I İskender füzesi özellikleri, menzili nedir?

İskender füzesi nedir? İskender füzesini hangi devlet yapmıştır? I İskender füzesi özellikleri, menzili nedir?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği askeri harekatta kullandığı İskender Füzesi, birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Birçok kişi İskender füzesi nedir, özellikleri nelerdir ve menzili ne kadar sorularının cevaplarını araştırıyor. İskender füzesi nedir? İskender füzesini hangi devlet yapmıştır? I İskender füzesi özellikleri, menzili nedir? İşte detaylar...

37 Dakika Önce
2022-03-03 20:18:13
İskender füzesi nedir? İskender füzesini hangi devlet yapmıştır? I İskender füzesi özellikleri, menzili nedir?

Rusya tarafından Ukrayna'ya düzenlenen askeri harekatta İskender Füzesi'nin kullanılması internet arama motorlarından en çok araştırılan kelimeler arasında yer aldı. Bizde sizler için merak konusu olan İskender füzesi hakkında tüm merak edilenleri derledik..

İSKENDER FÜZESİ NEDİR?

1987 yılında üretilmesi yasaklanan İskender füzesi, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. Genel olarak kısa menzilli atışlarda kullanılan füze, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir.

İSKENDER FÜZESİ HANGİ DEVLETE AİTTİR?

İskender Füzesi Rus yapımı kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

İSKENDER FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

2006 yılında tekrardan kullanıma sunulan İskender füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir.

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