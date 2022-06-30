İskanı olmayan evlere elektrik verilecek mi? İskanı alınmamış daireye konut (mesken) elektriği bağlanacak mı? İskanı alınmamış binaların elektik faturaları şantiye elektriği üzerinden kesiliyordu. Bu durum pek çok ev sahibinin kesesine zarar olarak yansıyordu. Müteahhit firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle pek çok ev sahibi elektrik faturasını şantiye elektriği olduğu için oldukça yüksek ödüyordu. Yaşanan mağduriyeti gidermek isteyen hükümet iskanı olmayan binalara konut elektriği verilmesi için düğmeye bastı.

İskanı olmayan evlere elektrik verilecek mi? İskanı alınmamış daireye konut (mesken) elektriği bağlanacak mı? İskanı alınmamış binaların elektik faturaları şantiye elektriği üzerinden kesiliyordu. Bu durum pek çok ev sahibinin kesesine zarar olarak yansıyordu. Müteahhit firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle pek çok ev sahibi elektrik faturasını şantiye elektriği olduğu için oldukça yüksek ödüyordu. Yaşanan mağduriyeti gidermek isteyen hükümet iskanı olmayan binalara konut elektriği verilmesi için düğmeye bastı.

Ekonomide yeni düzenlemeleri barındıran torba yasa için Meclis'teki mesai sürüyor. Torba yasa içinde iskanı olmayan konutları ilgilendiren önemli değişiklikler de yer alıyor.

İskanı olmayan evlere elektrik verilecek mi?

İskanı alınmamış pek çok binada konut sahipleri elektriği şantiye elektriği üzerinden ödüyordu. Mağdur olan binlerce kişi durumun düzeltilmesi için talepte bulunmuştu. Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Buna göre iskanı olmayan koutlara artık ev elektriği bağlatılabilecek.

İskanı alınmamış daireye konut (mesken) elektriği bağlanacak mı?

TBMM'de görüşülen yasa teklifi yasalaşırsa oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek.

Kaçak yapılara elektrik su aboneliği verielcek mi?

TBMM'de görüşülen düzenlemeden inşaat öncesi ruhsat almamış kaçak yapılar ise faydalanamayacak.

İskanı alınmayan konutlara elektrik, su, doğalgaz aboneliği verilmiyordu

Bu belgenin alınmadığı yapılar, elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikleri mesken tarifesinden değil, şantiye tarifesinden ödeniyor. "İskân" yani oturma izni bulunmayan binalara elektrik, su verilemezken doğalgaz aboneliği yapılabiliyor.

İskan nedir?

İnşaatı tamamlanmış bir binanın mimari projeye uygun şekilde yapıldığını onaylayan belgeye iskan ruhsatı denir. İskan belgesi alınarak söz konusu gayrimenkulde oturma ve kullanma hakkına sahip olunur. Bu sebeple iskan belgesi “yapı kullanma izin belgesi” olarak da adlandırılır. .