İskanı alınmamış eve elektrik, su, doğalgaz verilecek mi? İskanı olmayan eve elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır?

İskanı olmayan eve elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? İskanı alınmamış eve elektrik, su, doğalgaz verilecek mi? İskanı olmayan evlerin en büyük problemi elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin olmaması. Elektrik tüketimi evlerde şantiye elektriği üzerinden oluyor ve faturalar iki katından fazla geliyordu. Müteahhitin ilgisizliği yüzünden mağdur olan binlerce kişinin sorununa çözüm geliyor. TBMM'de yürütülen torba yasa kanununa göre iskanı olmayan evlere elektrik aboneliği ve su aboneliği verilecek.

İskanı olmayan eve elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? İskanı alınmamış eve elektrik, su, doğalgaz verilecek mi? İskanı olmayan evlerin en büyük problemi elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin olmaması. Elektrik tüketimi evlerde şantiye elektriği üzerinden oluyor ve faturalar iki katından fazla geliyordu. Müteahhitin ilgisizliği yüzünden mağdur olan binlerce kişinin sorununa çözüm geliyor. TBMM'de yürütülen torba yasa kanununa göre iskanı olmayan evlere elektrik aboneliği ve su aboneliği verilecek.

TBMM'de görüşülen torba yasanın içinde iskanı olmayan binalarla ilgili önemli maddeler de yer alıyor. İskanı alınmamaış binalara elektrik ve su aboneliği şantiye elektriği üzerinden yapılıyordu. Bu durum ardık değişecek...

İskanı alınmamış eve elektrik, su, doğalgaz verilecek mi?

İskanı alınmamış pek çok binada konut sahipleri elektriği şantiye elektriği üzerinden ödüyordu. Mağdur olan binlerce kişi durumun düzeltilmesi için talepte bulunmuştu. Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Buna göre iskanı olmayan koutlara artık ev elektriği bağlatılabilecek.

İskanı alınmamış daireye konut (mesken) elektriği bağlanacak mı?

TBMM'de görüşülen yasa teklifi yasalaşırsa oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek.

İskanı olmayan eve elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır?

Evinizin bağlı olduğu elektrik dağıtım firmasına başvuru yaparak ev elektriğini şantiye elektriğinden mesken elektrik tarifesine çevirebilirsiniz.