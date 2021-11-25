Isırgan otunun faydalarını biliyor musunuz?

Doğa vücudumuza çok faydalı besinlerle dolu. Bunlardan biri de ısırgan otu. Sizler için ısırgan otunun vücudumuza faydalarını ve ısırgan otu çayının nasıl hazırlandığını araştırdık...



Isırgan otu çıplak elle dokunulmaması gereken faydalı bir ottur. Çıplak elle dokunulursa ısırgan otunun tüylerindeki aseltilkolin ve histemin isimli maddeler cildi yakabilir. Isırgan otunun yapraklarında glikozit, potasyum, sekretin, kalsiyum nitrat, C vitamini, formik asit, demir, klorofil, demir, mineral tuzlar bulunur. Isırgan otunun köklerinde ise sterolen, lignin ve steril glikozit tohumlarında ise; sabit yağlar, proteinler, musilaj, karotinoid ve klorofil vardır.

Isırgan otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Isırgan otu yağı egzama tedavisine yardımcı olur. Ayrıca ısırgan otunun bu amaçla kullanılan kremlerinden de yararlanabilirsiniz.

Taze olarak kaynattığınız ısırgan otu suyuyla saçlarınızı yıkarsanız saçları güçlenecek, saç deriniz rahatlayacaktır. Günümüzde de birçok saç bakım ürünü faydalarından dolayı ısırgan otu kullanılarak hazırlanmaktadır.

Demleyip çay olarak tüketeceğiniz ısırgan otu, C vitamini içeriği sayesinde vücudunuzun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayacaktır.

Yapılan bilimsel araştırmalar ısırgan otunun özellikle çocuklarda idrar söktürücü ve iltihap kesici özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat doktor onayı olmadan asla böyle bir şeyi çocuğunuzun üzerinde denememelisiniz.

Isırgan otu çay olarak demlenerek içilirse, pankreasa doğrudan bir etki yapar ve kan şekerini düzenler.

Isırgan otu kadınların regl dönemlerindeki kan akışını düzene sokar ve ağrıları azaltır.

Isırgan otundan hazırlayıp tüketeceğiniz çay kuru öksürüğe de iyi gelir.

Kabızlık yaşarsanız ısırgan otu çayını aç karnına bir bardak içip bu problemden kurtulabilirsiniz.

Isırgan otu anne sütünü ve kalitesini artırır. Fakat doktorunuza danışmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz.

İçerisinde yüksek miktarda demir minerali bulunan ısırgan otu demir eksikliği yaşayan kişilere destek olur.

Romatizma ağrılarından şikayetçiyseniz içerisinde ısırgan otu bulunan suyla ayaklarınızı yıkayarak nazik bir şekilde masaj yapabilirsiniz.

Isırgan otu anti-bakteriyal özelliğe sahip olduğu için tonik olarak, ağız ve diş bakımında kullanılabilir. Kaynattıktan sonra soğuttuğunuz ısırgan otu suyu ile gargara yapabilirsiniz.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

Isırgan otu çayı demlemek için bir çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu kaynamış suya atın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.