Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişikliği başvurularının e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini duyurdu. e-Devlet ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Ad ve soyad düzeltme uygulaması sayesinde 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Peki, İsim soy isim değişikliği başvurusu nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden isim değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar başvuru sürecini yakından takip etmeye başladı. Başvurular e-Devlet sitesi üzerinden yapılırken son başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, e-Devlet ile ad soyad nasıl değiştirilir? İsim değişikliği şartları nelerdir, son tarih ne zaman? İşte konuyla ilgili sıkça sorulan soruların cevapları...

İsim soy isim değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşlar, genel ahlaka uygun olmayan, saçma sayılan, imla ve imla hataları bulunan ad ve soyad değişiklikleri için 24 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilicekler.

E-devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır?

T.C. e-Devlet mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi ya da diğer giriş yöntemlerini kullanarak giriş yapın. Daha sonra Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altındaki e-Devlet portalı üzerinden sunulan hizmetlerin listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl/İlçe Yönetim Kurulu Kararı İle Ad veya Soyad Düzeltme Başvurularının Alınması" seçeneğine tıklanır.

Bu aşamada "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmektedir. İstenilen giriş yapıldıktan sonra başvuru ekranı açılacaktır.