Işıl Çıtak kimdir? Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak Tatlıses kimin kızı?

Dilan Çıtak Tatlıses kimin kızı? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde uzun süre birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girdi. Düğünde Dilan'ın annesi Işıl Çıtak'ı görenler de gözlerine inanamadı. Işıl Çıtak kimdir? Dilan Çıtak'ın annesi kim? soruları ise düğünden sonra oldukça fazla sorulmaya başlandı.

İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'ın kızları Dilan Çıtak bir süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile evlendi. Düğün magazin gündeminde de oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Dilan Çıtak'ın küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses de düğüne geldi. Düğünde dikkatleri üzerine çeken asıl isim ise Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak oldu.

Işıl Çıtak kimdir?

Işıl Çıtak ile İbrahim Tatlıses bir dönem birliktelik yaşamış ve bu birliktelikten Dilan Çıtak adlı kızları dünyaya gelmişti. İbrahim Tatlıses uzun süre çocuğu kabul etmemişti. Ancak daha sonra İbrahim Tatlıses kızının babası olduğunu kabullendi.

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak ile İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda imam nikahı ile evlendi.

90'lı yıllarda kısa süreli bir ilişkinin ardından Işıl Çıtak, Dilan'a hamile kalmıştır. Dilan Çıtak 1989 yılında dünyaya

İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi nedeniyle Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlenmiştir.

Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan uzun süre baba olarak Cem Çıtak'ı tanımıştır.

Dilan Çıtak Kimdir?

Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Dilan Çıtak Işıl Çıtak ve İbrahim Tatlıses'in kızıdır. Dilan Çıtak şarkıcı ve müzisyendir. Genç şarkıcının müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı. .