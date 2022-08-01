İş garantisi olan bölümler | 2 yıllık (önlisans) 4 yıllık (lisans) iş bulması en kolay bölümler hangileri? (Sözel-Sayısal)

İş garantisi olan bölümler | 2 yıllık (önlisans) 4 yıllık (lisans) iş bulması en kolay bölümler hangileri? Üniversite tercih süreci devam ederken adaylar sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden iş bulma garantisi olan mesleklerin ve bölümlerin hangileri olduğunu merak ediyor. Adayların beklentileri doğrultusunda TÜİK 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021' verilerine göre iş bulması en kolay olan bölümleri ve meslekleri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kurulan Eğitim-İşgücü Veri Tabanı çalışması esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

2022 YKS sınavının tamamlanmasının ardından adaylar bölüm ve üniversite tercihleri için stresli bir döneme girdi. Gelecekleri açısından en önemli tercihleri yapacak olan adaylar iş bulma durumuna göre tercihlerini şekillendiriyor. Mevcut ekonomik durumlarda adaylar üniversiteyi bitirdikten sonra işe yerleşmeyi istiyor ve bunun içinde iş garantisi olan bölümleri seçiyor. TÜİK'in 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2021' verilerine göre iş bulması en kolay olan bölümler açıllandı. İşte en kolay iş bulan bölümler...

2 yıllık (önlisans) 4 yıllık (lisans) iş bulması en kolay bölümler hangileri?

Dil ve konuşma terapisi (2,4 ay) - Lisans

Güvenlik bilimleri (3 ay) - Lisans

Görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay) - Lisans

Zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) - Lisans

İşitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) - Lisans

Uçak gövde bakım (1 ay) - Önlisans

Polis meslek eğitimi (2,9 ay) - Önlisans

Paramedik (3,3 ay) - Önlisans

Kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) - Önlisans

Mekatronik teknolojisi (5,8 ay) - Önlisans

İş garantisi olan bölümler

İş garantisi olan bölümlerin başında hiç şüphesiz sağlık bölümleri geliyıor. Eczacılık, hemşrelik, ebelik ve Tıp bölümlerinden mezun olanlar çok kolay şekilde iş bulabiliyor. Aynı zamanda yazılım ve bilişim sektöreünde de iş bulmak oldukça kolaydır. Ancak kişilerin kendilerini geliştirmesi meslekleri açısından oldukça önemlidir.

En çok para kazandıran bölümler hangileri? (Lisans-Önlisans)

YKS tercihi yapan adaylar en çok kazandıran bölümlerin de hangileri olduğunu merak ediyor. İşte en çok maaşı olan bölümler;

Pilotaj - Lisans

Havacılık ve uzay mühendisliği - Lisans

Gemi makineleri işletme mühendisliği - Lisans

Matematik mühendisliği - Lisans

Uçak mühendisliği - Lisans

Polis meslek eğitimi - Önlisans

Tarım - Önlisans

Perakende satış ve mağaza yönetimi - Önlisans

Marka iletişimi - Önlisans

Ev idaresi - Önlisans

Hangi bölüm mezunu daha çabuk iş buluyor?

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3.0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12.5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), sağlık ve refah (13.7 ay) ile eğitim (15.0 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.