İş garantili mesleki eğitim merkezi kayıtları ne zaman başlayacak? İstihdam garantili Lise-Üniversite mesleki eğitim programı ne kadar kaç ay sürecek? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer lise ve üniversite mezunları için yeni bir mesleki eğitim programı başlatılacağını açıkladı. İstihdam garantili olacak bu eğitimlere katılmak isteyen binlerce kişi kayıtların ne zaman başlayacağını, eğitim süresinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Bakan Özer tüm bu sorulara açıklaması ile yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise ve üniversite mezunlarına yönelik başlatılan mesleki eğitim programının detaylarını paylaştı. Pek çok kişi İş garantili mesleki eğitim merkezi kayıtları ne zaman başlayacak? Lise-Üniversite mesleki eğitim programı ne kadar sürecek? sorusuna yanıt arıyordu.

İş garantili mesleki eğitim merkezi kayıtları ne zaman başlayacak?

Bakan Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise ve üniversite mezunlarına yönelik başlatılan mesleki eğitim programının bu ay başlauyacağını açıkladı.

Lise-Üniversite mesleki eğitim programı ne kadar sürecek?

Bakan Özer açıklamasına şöyle devam etti: "Buradaki çıkış noktamız şu; herhangi bir alanda örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek. Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımını, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Bu programı, bu aydan itibaren artık yavaş yavaş tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde hizmete açacağız."

1 milyon kişi katılacak

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2022 yılında 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile tanıştırma hedefi" koyduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda sistem çok başarılı şekilde ilerliyor. Bakanlık olarak ilk hedefimiz 1 milyona yakın vatandaşı mesleki eğitim merkezleriyle eşleştirebilmek. Gerçekten bu potansiyel var. Türkiye'de mesleki eğitimdeki bu dönüşümden en fazla olumlu etkilenecek olan sektörler de küçük ve orta ölçekli işletmeler olacak. Böylece çırak, usta, kalfa bulamamaktan şikayetçi olan iş gücü piyasasındaki bu mazeret, tamamen ortadan kalkmış olacak."

Kimler mesleki eğitim merkezi kayadolabilir?

Meslek eğitim merkezlerinin en büyük avantajının her yaşa hitap etmesi olduğuna işaret eden Özer, "Sadece eğitim çağı nüfusuna hitap etmiyor. Yani vatandaşımızın sadece ortaokul mezunu olması yeterli. Dolayısıyla ortaokul mezunu olan yaşı 25, 30, 40 tüm yaştan vatandaşlarımız… Bu aynı zamanda kadınlarımızın istihdamı açısından da çok önemli bir işlev görüyor, onlar için cazip bir model teşkil ediyor. Bir de zaman sınırlaması yok, istedikleri anda mesleki eğitim merkezleri ile temasa geçerek rahat bir şekilde gerekli işletmeleri bularak meslek eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilirler. Bu anlamda da çok esnek bir modele sahip." diye konuştu. .