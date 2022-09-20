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İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? İş Bankası Müşteri Hizmetleri

İş bankası kredi başvurusu nasıl yapabilirim? Kredi başvuru yapma, online kredi başvurusu, iş bankası müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Bu soruların cevabına haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

58 Dakika Önce
2022-09-20 22:21:41
İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? İş Bankası Müşteri Hizmetleri

İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş bankası kredi başvurusu için şu adımları takip ediniz;

  • İşCep > Krediler > Kredi Başvurusu Yap > Anında Kredi veya Başvurular > Krediler > Anında Kredi.
  • İnternet Şubesi > Kredilerim > Anında Kredi veya Başvuru-Ürünler > Anında Kredi.
  • Bankamatik > Diğer İşlemler > Başvurular > Anında Kredi.

İş Bankası SMS İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası sms ile kredi başvurusu yapmak için öncelikle kredi miktarını ve TC kimlik numaranızı yazarak 4402 'ye mesaj gönderiyorsunuz. Ayrıca İş Bankasını arayarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için 0 850 724 0 724 Telefon Şubesi aranarak hızlı ve kolayca işlemleriniz yapılabilir.

İş Bankası İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul

E-Mail Adresi: İletişim Formu​

Telefon: 0850 724 0 724

Tebligata elverişli KEP adresi: isbankasi​@hs02.kep.tr

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