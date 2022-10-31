İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? Hakan Aran hayatı ve biyografisi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kimdir? İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran katıldığı finans zirvesinde ekonomi ve bankacılık alanında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekti. Aran öncelikle düşen politika faizlerinin kediye erişimde yaşanan zorlukları aşamadığına vurgu yaptı. Aran faizlerin inmesinin krediye ulaşılamaması nedeniyle vatandaşlara olumlu yansımadığından bahsetti. Bu açıklamalardan sonra İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hakan Aran'ın hayatı...

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldığı bir finanas toplantısında hükümetin bankacılık alında attığı adımları eleştirdi. Aran açıklamasında “Kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur” dedi. Faizlerin indirilmesinin tüketiciye olumlu yansımadığından bahseden Aran "Mühim olan rafta duran kredi faizlerini indirmekse amaç evet faiz iniyor ama eğer o krediyi erişilebilir kılmak ve üretime yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımızın olduğunu ifade edeyim. Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır.Bunlardan daha önemlisi, uzun dönemli büyümenin aşındırılması ve gelecek kuşakların elinden büyüme imkanlarının alınması anlamına gelebilir. O yüzden sektör olarak görevimiz salt büyümeyi değil, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olmalıdır." dedi. Açıklamaların ardından İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hakan Aran kimdir?

Hakan Aran İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü görevini üstlenmektedir.

1968 yılında Antakya'da dünyaya gelen Hakan Aran Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Hakan Aran lisans diplomasının ardından Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Hakan Aran İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bankacılık doktorası yapmaktadır.

Hakan Aran İş Bankası'nda yazılım uzmanı olarak göreve başladı. Hakan Aran 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atandı. Ardından 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Bu alanda yapmış olduğu yenilikçi çalışmalar ile adından söz ettiren Hakan Aran operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programında görev almıştır.

01 Nisan 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın 17. Genel Müdürü olarak atanan Sayın Aran, aynı zamanda Kredi Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi ve Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanlığı ile Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulundu.

SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi görevlerinde bulunmuştur.

Hakan Aran, evli ve 3 çocuk babasıdır.