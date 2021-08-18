İş bankası ATM'den para çekiliyor mu? İş Bankası mobil internet bankacılığı çözüldü mü? Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılık işlemleri internetten ve mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde yapılabiliyor. Ancak bazen bu sistemler üzerinde hatalar da oluşuyor. Son olarak İş Bankası kullanıcıları mobil ve internet üzerinden bir süredir işlem yapamadı. Kullanıcılar sosyal medya platformu üzerinden seslerini duyurmaya çalıştı. Para çekmek isteyen ve para göndermek isteyenler bunu başaramadı.

İş bankası ATM'den para çekiliyor mu? İş Bankası mobil internet bankacılığı çözüldü mü? Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılık işlemleri internetten ve mobil uygulamalar üzerinden saniyeler içinde yapılabiliyor. Ancak bazen bu sistemler üzerinde hatalar da oluşuyor. Son olarak İş Bankası kullanıcıları mobil ve internet üzerinden bir süredir işlem yapamadı. Kullanıcılar sosyal medya platformu üzerinden seslerini duyurmaya çalıştı. Para çekmek isteyen ve para göndermek isteyenler bunu başaramadı.

Türkiye İş Bankası kullanıcıları, dün gece saatlerinde mobil üzerinden hesaplarına girmeye çalışırken teknik bir sorunla karşılaşıldı uyarısı aldı. Hesaplarına giremeyen kullanıcılar, sosyal medyada ‘İş Bank mobil çöktü mü?' sorusunu sormaya başladı. Türkiye İş Bankası'nda sorunla ilgili açıklama gelmezken, sosyal medyada konu ile ilgili bir sürü mesaj paylaşıldı.

İş Bankası'nın mobil bankacılığında işlem yapmak isteyenlerin karşısına bu ekran gelidi.

İş Bankası mobil internet bankacılığı çözüldü mü?

Dün gece saatlerinde başlayan İş Bank Mobil sorunu, kısa süre sonra düzeldi. Kullanıcılar, hesaplarına sorunsuz şekilde girebiliyor. Türkiye İş Bankası tarafından çökme sorununun neden olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

İş Bankası hakkında

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. 2019'da 468,1 milyar Türk lirası aktif büyüklüğe ulaşan banka, The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre ana sermaye bazında dünyanın en büyük 122. bankasıdır. Eylül 2019 itibarıyla 22'si yurt dışında olmak üzere 1.281 şube, 6.568 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Almanya'da İşbank AG, Gürcistan'da İşbank Georgia A.Ş. ve Rusya'da İşbank A.Ş. adıyla üç iştiraki vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.