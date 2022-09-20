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İrmik Helvası Nasıl Yapılır? Kolay İrmik Helvası Tarifi

Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden irmik helvası, hem kolay yapımı, hem de lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakmakta. Lezzetli irmik helvası tarifi nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

3 Saat Önce
2022-09-20 11:12:48
İrmik Helvası Nasıl Yapılır? Kolay İrmik Helvası Tarifi

Nefis İrmik Helvası Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su

İrmik Helvası Tarifi Nasıl Yapılır?

  • İrmik helvası yapımı için ilk önce tereyağını tavada eritip irmiği üzerine ilave edin. Ardından orta büyüklükteki ocakta, orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavurunuz.
  • Helvanızı 3 dakika sonunda ocağın altını kısıp 3 dakika daha kısık ateşte kavurun.
  • Bu arada irmiğin rengi kahverengine dönüşür.
  • Toplam 6 dakikalık bu sürenin sonunda şekeri ilave edin ve 4 dakika daha şekerle kavurunuz.
  • Ardından toplamda 10 dakikalık kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyu ekleyin.
  • Birkaç kez karıştırdıktan sonra birazcık akışkan ve sulu bırakıp altını kapatın. Helvanızı dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.
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