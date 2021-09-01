Trafikte tartıştığı bir adama tüküren ve hakaretler yağdıran şarkıcı Irmak Arıcı'nın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Irmak Arıcı geçtiğimiz günlerde de konser vermek için gittiği bir mekanda sahnede hareketsiz kalmasından sonra sahneden indirilmişti. Olayları ile gündeme gelen Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında?

Trafikte tartıştığı bir adama tüküren ve hakaretler yağdıran şarkıcı Irmak Arıcı'nın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Irmak Arıcı geçtiğimiz günlerde de konser vermek için gittiği bir mekanda sahnede hareketsiz kalmasından sonra sahneden indirilmişti. Olayları ile gündeme gelen Irmak Arıcı kimdir? Irmak Arıcı nereli ve kaç yaşında?

Irmank Arıcı trafikte tartıştığı bir kişiye hakaretler yağdırdı ve tükürdü. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntülere binlerce kişi tepki gösterdi. Genç şarkıcı son olarak Sakarya'nın ilçesi Karasu'da sahne alan Irmak Arıcı, bu kez de hareketsiz bir şekilde sahnede kaldığı anlarla gündeme geldi. Hayranlarını eğlendiren ünlü şarkıcı, bir süre sonra sahnede hareketsizce durmaya başlayınca sahneden indirildi. Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Olayları ile gündemden düşmeyen Irmak Arıcı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Irmak Arıcı kimdir?

Irmak Arıcı 31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğdu.

Aslen İzmirli olan Arıcı, eğitim hayatını da Çankırı'da tamamladı.

1.68 boyunda olan Irmak Arıcı 23 yaşındadır.

Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakaladı ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırdı.

2019 yılında Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla çıkış yakaladı. Mühür, müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Irmak Arıcı Aslan burcudur.

Irmak Arıcı trafikte tartıştı bir kişinin suratına tükürmüş ve bir çok kişinin tepksini almıştı.

Irmak Arıcı Single'ları

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

"Gözyaşlarım Saklılar" (Taladro ile) (2021)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.