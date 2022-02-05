İrfan Atasoy kimdir? İrfan Atasoy neden öldü?

Türk sinemasına yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu olarak birçok filmle rol alan İrfan Atasoy, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İrfan Atasoy, doğum gününde kalp krizi geçirerek vefat etti. 90 filmle Türk sinemasına yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak hizmet veren Atasoy,un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirilmişti.

İRFAN ATASOY KİMDİR?

İrfan Atasoy 3 Şubat 1937 tarihinde Ankara'da dünyaya gözlerini açtı. Sinema sektörüne senaryo yazarlığı ile adım attı. Filme çekilen ilk senaryosu 20 yaşındayken yazdığı 1961 yapımı Kahraman Üçler filmiydi. Aramızdaki Düşman (1964), Kendi Düşen Ağlamaz (1969) ve Zalim (1973) gibi başarılı pek çok filmin altına imza attı. 1967'de İnce Cumali filmi ile yapımcılığa ve aynı yıl içinde Klink İstanbul'da filmi ile de oyunculuğa başladı. Ardından Bin Defa Ölürüm (1969), Belanın Kralı (1971), Beş Hergele (1971), Kara Cellat (1971), Susuz Yaz (1973), Gördüğün Yerde Vur (1975), Hamal (1976) filmlerinde rol aldı ve bu filmlerin yapımcılıklarını üstlendi. Atasoy sinemadaki kariyerine sonrasında yönetmen olarak devam etti. Sütü Bozuk (1976), Erkeğim (1977) gibi filmlerde yönetmen koltuğunda yer aldı. 1978 yılından itibaren film ithalatı ve sinema salonu işletmeciliği yaptı.

Son olarak 2005 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nden Yaşam Boyu Onur Ödülü ile ödüllendirildi. .