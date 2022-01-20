İrem Sak Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti mi? İrem Sak kimdir? Furkan Korkmaz Kimdir?

Nişantaşı City'de objektiflere takılan İrem Sak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 35 yaşındaki oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını, 4 ay önce birlikte görülmesine rağmen ilişkiyi inkar ettiğini itiraf etti.

İrem Sak, ulusal kanalda iş yapma şartının bütçeye bağlı olduğunu belirterek, "Artık o iş bütçeye bakıyor, bu kadar çalışmanın mükafatı olmalı.

“Kendimi sosyal medyadan geri çektim. En son ne zaman paylaşım yaptım hatırlamıyorum. Çünkü istediğim gibi paylaşım yapamıyorum. Paylaşımlarım başka yerlere çekiliyor. ‘Buraya mı yoksa şuraya mı çekilecek?' diye düşünmekten ben, ben olamıyorum. Beni yordular. Benimkisi detoks değil, emeklilik. Resmen emekli oldum. Twitter'ı da yaklaşık bir sene önce kapattım. Artık ben de hayatımı yaşıyorum.”

Sevgilisinden 11 yaş büyük olan İrem Sak, bu yaş farkı sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz 24 Temmuz 1997 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Basketbol oynamaya dokuz yaşındayken okul takımında başlayan Furkan Korkmaz daha sonra Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı.

Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.