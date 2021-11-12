İrem Nur Ayhan kimdir? İrem öğretmenden acı haber!

İrem Nur Ayhan kimdir? Giresun'un Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında genç öğretmen İrem Nur Ayhan hayatını kaybetti. Acı haber sonrası İrem öğretmenin öğrencileri ve sevenleri yasa boğuldu.

23 yaşındaki İrem öğretmenden acı haber geldi... Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında İrem Nur Ayhan hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Kaza Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. Kazada İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. (DHA)

İrem Nur Ayhan kimdir?

İrem Nur Ayhan 23 yaşında özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olarak rgörev alıyordu. Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda Salih Özcan idaresindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü. Kaza sonrası İrem Nur Ayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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