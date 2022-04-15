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TIMETURK / GENEL / İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü?

İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü?

İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü? İrem Kostakoğlu Giresun'da 30 yaşındaki eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aynı silahla intihar eden Yunus Emre Albayrak'ın hastanede tedavisi sürüyordu. İrem Kostakoğlu'nu öldüren Yunus Emre Albayrak'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 Saat Önce
2022-04-15 10:36:20
İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü?

İrem Kostakoğlu kimdir? İrem Kostakoğlu'nun katili Yunus Emre Albayrak öldü mü? İrem Kostakoğlu Giresun'da 30 yaşındaki eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aynı silahla intihar eden Yunus Emre Albayrak'ın hastanede tedavisi sürüyordu. İrem Kostakoğlu'nu öldüren Yunus Emre Albayrak'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giresun'da kan donduran bir cinayet yaşandı. Giresun'da yaşayan 27 yaşınaki İrem Kostakoğlu eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan hemen sonra Yunus Emre Albayrak da aynı silahla yaşamına son vermek istemişti. İrem Kostakoğlu saldırı sonucu hayatını kaybederken Yunus Emre Albayrak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yunus Emre Albayrak'ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

İrem Kostakoğlu kimdir?

İrem Kostakoğlu Giresun'da yaşıyordu. 30 yaşında olan İrem Kostakoğlu eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi.

İrem Kostakoğlu Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışıyordu.

İrem Kostakoğlu işten çıktığı sırada öğle saatlerinde Aksu Mahallesi'nden eve doğru yürürken yanına gelen eski erkek arkadaşı tarafından sldırıya uğradı

Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.

Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

Saldırı sornası Kostakoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.

Saldırgan Yunus Emre Albayrak'ın da öldüğü açıklandı. .

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