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TIMETURK / GENEL / İrem Derici aşkını haykırdı: İrem Derici'nin sevgilisi kimdir? İrem Derici kimi seviyor?

İrem Derici aşkını haykırdı: İrem Derici'nin sevgilisi kimdir? İrem Derici kimi seviyor?

Geçtiğimiz günlerde Kartepe'de karın keyfini çıkaran hayranları ile bir araya gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, sahneden aşkın haykırdı. İrem Derici'nin sevgilisi kimdir? İrem Derici kimi seviyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-21 18:32:05
İrem Derici aşkını haykırdı: İrem Derici'nin sevgilisi kimdir? İrem Derici kimi seviyor?

Kartepe'de bir etkinlikte hayranları ile buluşan İrem Derici, enerjisi ve verdiği kilolar ile dikkatleri üstüne çekti. Toplanan kalabalık İrem Derici konseri ile adeta içleri ısındı. Kartepe konseptine uygun olarak beyaz bir kıyafet tercih eden Derici sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta iyi yorumlar aldı. Beyaz kürkü ve gözlükleriyle büyük beğeni toplayan Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte "diyerek bir hafta önce binlerce liralık marka kıyafetleriyle gündem olan Demet Akalın'a göndermede bulundu.

Cem Belevi ile aşk iddiaları hakkında da konuşan İrem Derici, " Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım." dedi. Gerçekten çok sevdiğini söyleyen Derici, " Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi. "Seni üzen ölsün" diye bağıran bir seyirciye Derici, "gebersin aşkım çok haklısın" diyerek hayranlarıyla şakalaştı.

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