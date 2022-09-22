İran'da olaylar neden çıktı? İran neden karıştı? İran'da protestolar-gösterilerde kaç kişi öldü? İran'da saçları başörtüsünden göründüğü için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 'Mahsa Amini' protestoları ülke geneline yayıldı. Genç kadının gözaltında ölümü ülkedeki rejim karşıtlarını harekete geçirdi. Rejim ve güvenlik güçleri şiddetli bir şekilde protesto edilirken çok sayıda kişinin de gösterilerde öldüğü açıklandı. İran'da olayların neden çıktığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

İran'da olaylar neden çıktı? İran neden karıştı? İran'da protestolar-gösterilerde kaç kişi öldü? İran'da saçları başörtüsünden göründüğü için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden "Mahsa Amini" protestoları ülke geneline yayıldı. Genç kadının gözaltında ölümü ülkedeki rejim karşıtlarını harekete geçirdi. Rejim ve güvenlik güçleri şiddetli bir şekilde protesto edilirken çok sayıda kişinin de gösterilerde öldüğü açıklandı. İran'da olayların neden çıktığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

İran 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölmesi üzerine karıştı. İran hükümeti genç kadına herhangi bir müdahele olmadığını belirtse de bu açıklamalar İran halkının öfkesini dindirmeye yetmedi. İran'da başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Ülkede internetin de fişi çekilmiş durumda. 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının ölümü üzerine başlayan olaylarda sokaklar yangın yerine döndü. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da olaylar neden çıktı?

Mahsa Amini adlı genç kadın İran'da saçları göründüğü gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmış ve bir daha geri dönmemişti. Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybettiği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından kentte protesto gösterileri başladı. İran hükümeti kadına herhangi bir müdahalede bulunulmadığını açıklamış ancak bu açıklamalar İranlıları sakinleştirmeye yetmedi. İran'da başlayan olaylar ülke geneline giderek yayılıyor.

İran neden karıştı?

Mahsa Amini'nin gözaltında ölmesi İran'ı karıştırdı. 13 Eylül'de Tahran'da devriye gezen ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, hayatını kaybetmişti. İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

İran'da protestolar-gösterilerde kaç kişi öldü?

İran'da başlayan olaylar giderek büyüyor. İran İslam Devrimi'nin ardından ülkede başlayan geniş çaplı protestoların sonucunun nereye varacağı merakla bekleniyor. Ülkeden ise can kaybı haberleri de gelmeye başladı. İran'da çıkan olaylar nedeniyle binlerce yaralının olduğu ifade edilirken, ölü sayısının ise 10'a yükseldiği kaydedildi. İran rejimine karşı direnişte bulunan eylemciler ''Diktatöre ölüm'' sloganları attı. Sari şehrindeki eylemciler Humeyni ve Hamaney'in resimlerini yakarken, kadınlar ise zorla taktıkları başörtülerini ateşe verdi. Ülkenin çeşitli kentlerinde ise yüzlerce insan sokaklarda slogan atıp, ateş yaktı.

Mahsa Amini kimdir?

Mahsa Amini İran'da yaşayan 22 yaşında genç bir kızdı. Mahsa Amini İran'da başörütüsünü düzgün bağlamadığı ve saçları göründüğü için ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmış ve gözaltındayken hayatını kaybetti. Mahsa Amini'nin ölümü ile İran'da büyük ayaklanma da başlamış oldu.

İran İslam Devirimi nedir?

İran Devrimi veya İslam Devrimi, 1979 yılında İran'ın Muhammed Rıza Pehlevi liderliğindeki bir monarşiden, Ayetullah Ruhullah Humeyni yönetiminde İslam hukuku ve Şiî mezhebi görüşlerini esas alan İslam Cumhuriyeti kurulmasına dönüşen popüler hareketin adıdır.

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