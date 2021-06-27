Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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