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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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27.06.2021 11:54:26
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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