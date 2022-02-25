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TIMETURK / GENEL / Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-25 11:11:34
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Ekran Resmi 2022-02-25 11.12.44 .

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