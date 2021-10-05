Döviz fiyatlarında yaşanan arış sonrası teknoloji ürünlerini satın almak günden güne zorlaşmaya başladı. iPhone'un daha ulaşılabilir ve fiyat bakımından daha ucuz olan Special Edition (Özel Sürüm - SE) modelini çıkarması beklenirken iPhone SE 3 ile ilgili çok önemli bir sızıntı gerçekleşti. iPhone SE 3'ün yeni görselleri Majin Bu tarafından sızdırıldı. iPhone SE almak isteyenler iPhone SE 3 fiyatı ne kadar olacak? Ucuz iPhone SE 3 ne zaman satılacak? iPhone SE 3 çıktı mı? sorularını sormaya başladı. Görsellerdeki görüntülerin iPhone SE 3'e ait olduğuna dair resmi bir kaynaktan henüz doğrulama gelmedi.

Apple ucuz iPHone modelleri ile daha ulaşılabilir bir teknoloji markası olmayı hedeflemişti. Bu bağlamda çıkardığı SE moeli dünya üzerinden milyonlarca adet satmıştı. Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone 13 serisini tanıtmıştı. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşan serinin fiyatları ise oldukça yüksekti. Son tanıttığı modellerin Türkiye satış fiyatları neredeyse ulaşılamaz seviyede.

Apple Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPhone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Yeni iPhone SE'nin yeni modeli teknoloji meraklıları tarafından bekleniyor. Yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar ise gelmeye başladı. Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görsellerle birlikte ucuz iPhone almanın hayalini kuranlar iPhone SE 3 fiyatı ne kadar olacak? Ucuz iPhone SE 3 ne zaman satılacak? iPhone SE 3 çıktı mı? sorularını sormaya başladı.

iPhone SE 3 fiyatı ne kadar olacak?

iPhone SE 3'ün piyasa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Görselleri sızan telefonun iPhone SE3'e ait olduğu da henüz doğrulanmış değil. iPhone SE3'ün satışa çıkması halinde satış fiyatının 6-7 bin lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Ucuz iPhone SE 3 ne zaman satılacak?

Ucuz iPhone SE'nin ne zaman piyasaya çıkacağı ve ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değil.

iPhone SE 3 özellikleri nedir?

NTV'de yer alan habere göre sızıntıyı yapan Majin Bu da telefonu modifiye edilmiş bir iPhone 8 olarak tanımladı.

Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak.

Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.

Ekran konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Kimine göre Apple yeni iPhone SE 3'te IPS LCD ekran kullanacak, kimine göre ise OLED. Ekran boyutu için de 5.5 inç ve 6.1 inç arasında değişen sızıntılar mevcut.

5G destekli olması beklenen telefonda iPhone 12'deki A14 biyonik çipsetinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone almak isteyenler açıklanan Türkiye satış iyatını görünce bu isteklerinden vazgeçebilirler. iPhone 13'ler Türkiye'de cep yakacak. İşte iPhone 13 fiyatları;

iPhone 13 mini 10 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13, 11 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 lira TL'den başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.