Apple, yaklaşık üç ay sonra iPhone fiyatlarına bir zam daha yaptı. Apple'daki zamdan sonra en pahalı telefon olan iPhone 13 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 41 bin 799 liraya çıktı. Şirket, fiyatları en son Mart ayında zam yapmıştı. Peki, İphone fiyatları ne kadar? Zam sonrası iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar oldu?

Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarını bir kez daha artırdı. Artıştan sonra iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 arttı. iPhone 11, iPhone 13, iPhone 13 Mini ve iPhone SE fiyatları yaklaşık 4 bin lira arttı. Apple, Türkiye'de fiyatlarını 3 aylık aradan sonra bir kez daha artırdı. Peki Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyatları...

Böylece en pahalı iPhone olan 13 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 41 bin 799 liraya kadar çıktı.

ZAMLAR SONRASI İPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

İPHONE 11 NE KADAR?

64 GB iPhone 11'in fiyatı 14.999 TL,

128 GB iPhone 11'in fiyatı 15.999 TL

İPHONE 12 NE KADAR?

64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL

iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL

İPHONE SE FİYATLARI

64 GB iPhone SE fiyatı 13.499 TL,

128 GB iPhone SE fiyatı 14.499 TL,

256 GB iPhone SE fiyatı 16.499 TL,

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