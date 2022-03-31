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iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?
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TIMETURK / GENEL / iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?

iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarından olan Twitter, Apple'ın iPhone 6 modeline verdikleri uygulama desteğini çekti. Buna göre artık iOS 14.2 sürümünün altındaki iPhone'larda Twitter çalışmayacak. iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?

3 Saat Önce
2022-03-31 18:06:54
iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarından olan Twitter, Apple'ın iPhone 6 modeline verdikleri uygulama desteğini çekti. Buna göre artık iOS 14.2 sürümünün altındaki iPhone'larda Twitter çalışmayacak. iPhone 6'larda Twitter çalışmıyor mu? Hangi iPhone modelinde Twitter desteği kesildi?

Apple'ın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en efsaneleşen modellerinden birisi olan iPhone 6, günümüzde halen yüz binlerce insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. Model, son olarak iOS 12 güncellemesini almıştı. Bu durum birçok uygulamayı engellemezken 2021'in başında Twitter, iOS 12 desteğini geri çekmişti. Yine de iPhone 6 kullanıcıları, Twitter'ın eski versiyonunu kullanarak uygulamaya giriş yapabiliyorlardı.

Bu haftaysa Twitter, iOS 12'nin ardından iOS 13 desteğini de geri çekti. Artık iOS 14 ve üzerinde çalışan ve güncelleme alan uygulama, iPhone 6 kullanıcılarını ise ardında bıraktı. Son güncellemeyle birlikte iPhone 6 kullanıcıları, Twitter uygulamasında Tweetleri yükleyememeye, dolayısıyla Twitter'ı kullanamamaya başladı.

via:webtekno .

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