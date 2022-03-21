İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?

TRT1 ekranlarında yayımlanan 'Alişan'la Hayata Gülümse' programının bugünkü konuğuydu. Sevilen programa katılan İpek Tanrıyar'ın kim olduğu ve daha önce ne iş yaptığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte İpek Tanrıyar hakkında detaylar...

Bir döneme damgasını vurmuş olan oyuncu ve manken Tanrıyar, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıktı. İpek Tanrıyar ilk kez TRT1'in sabah kuşağı programı olan "Alişan'la Hayata Gülümse" programına katıldı.

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde rol aldı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.

İPEK TANRIYAR DİZİ VE FİLMLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

İPEK TANRIYAR EVLİ Mİ?

İpek Tanrıyar evlidir. Tanrıyar, 28 Nisan 2019 tarihinde bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Evliliğinden bir yıl sonra ise çocuk sahibi olan İpek Tanrıyar, oğluna Aras ismini verdi. .