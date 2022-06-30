İçimdeki Ateş dizisinin oyuncuları arasında yer alan İpek Filiz Yazıcı, Hale Vural karakterine hayat veriyor. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile müzisyen Ufuk Beydemir evlilik kararı aldı. Çift sevindirici haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı hangi dizide rol alıyor? İpek Filiz Yazıcı evleniyor mu?

Geçen yıl Nisan ayında birlikteliklerini açıklayan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (20) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir (30) nikah masasına oturuyor. Sosyal medyada yaptıgı paylaşımla gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı, paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü. Nurgül Yeşilçay ve Mabel Matiz gibi isimler de çifti sosyal medya üzerinden tebrik etti. Peki, İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı hangi dizide rol alıyor? İpek Filiz Yazıcı evleniyor mu?

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Baba tarafından aslen Trabzon Of'lu dur. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisiyle yaşamıştır. 2017 yılında yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterine, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterine hayat vermiştir.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, 10 yaşında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını anlatan genç oyuncunun şöhret yolculuğu da bu tanıtım sayesinde başlamıştı.

Oyuncunun kariyerinde en büyük çıkışı ise Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.

Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı.

Şimdilerde ise İçimdeki Ateş dizisinin oyuncuları arasında yer alan İpek Filiz Yazıcı, Hale Vural karakterine hayat veriyor.

İpek Filiz Yazıcı evleniyor mu?

Ünlü çift evliliğe ilk adımı attı. Sevgilisi Beydemir'in evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren İpek Filiz Yazıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. .