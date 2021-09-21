İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce ilkokul-ortaokul ve lise öğrencisi 5 Eylül 2021 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Eğitim hayatlarına burs alarak daha rahat devam etmek isteyen binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. MEB yatılı eğitim ve bursluluk sınav sonuçlarını 28 Eylül 2021'de açıklayacağını duyurdu.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce ilkokul-ortaokul ve lise öğrencisi 5 Eylül 2021 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Eğitim hayatlarına burs alarak daha rahat devam etmek isteyen binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. MEB yatılı eğitim ve bursluluk sınav sonuçlarını 28 Eylül 2021'de açıklayacağını duyurdu.

Binlerce öğrenci bursluluk sınavına girerek (İOKBS) eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için sınavda ter döktü. Sınav sonrası rahatlayan öğrenciler artık bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

İOKBS bursluluk sınavı tüm Türkiye'de çeşitli sınav merkezlerinde 5 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Aradan 2 haftadan fazla zaman geçti ve bursluluk sonuçları halen açıklanmadı. Peki 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları MEB'in sitesinden 28 Eylül 2021'de ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden yayımlanacak. Öğrenciler sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da PYBS) olan bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.