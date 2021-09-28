İOKBS burs kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İOKBS Burs kayıtları nereden yapılacak? MEB bursu kazananlar ne yapacak? Yüz binlerce kişi 2021 yılında İOKBS bursluluk sınavında burs kazanabilmek için ter döktü. İOKBS burs sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla burs kazandığını öğrenen öğrenciler ve veliler burs kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki İOKBS burs kayıtları nereden yapılacak? İOKBS burs kayıtları için hangi belgeler gerekli?

İOKBS burs kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İOKBS Burs kayıtları nereden yapılacak? MEB bursu kazananlar ne yapacak? Yüz binlerce kişi 2021 yılında İOKBS bursluluk sınavında burs kazanabilmek için ter döktü. İOKBS burs sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla burs kazandığını öğrenen öğrenciler ve veliler burs kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki İOKBS burs kayıtları nereden yapılacak? İOKBS burs kayıtları için hangi belgeler gerekli?

5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyordu. Sonuçların açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan adaylar burs başvuru ve kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İOKBS burs kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İOKBS Burs kayıtları nereden yapılacak? MEB bursu kazananlar ne yapacak?

İOKBS burs kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

İOKBS bursluluk sınavına giren yüz binlerce öğrencinin beklediği tarih nihayet geldi. Sonuçlar 28 Eylül'de MEB'in sitesinden açıklandı. Burs kazanan ğrencilerin kayıtları, öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.

İOKBS Burs kayıtları nereden yapılacak?

2021 İOKBS burs kayıtları öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacaktır.

2021-2022 İOKBS bursu ne kadar?

5 EYlül 2021 tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döken adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da burs ücretinin aylık ne kadar olduğunu merak ediyor. İOKBS bursu MEB tarafından veriliyor. İOKBS bursu her sene zamlı olarak ödeniyor. Geçen sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Bursın 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

MEB bursu ödemeleri ne zaman başlar?

İOKBS bursunu kazanan adaylar burs ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2021-2022 döneminde İOKBS bursu ilk ödemeleri ekim ayında yapılır. İOKBS burs ücretleri her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.