İnternete zam mı geliyor? İnternet faturalarına zam yapılacak mı? Türk Telekom-TT net-Süper Online-Türk Net aylık kaç TL olacak?

İnternete zam mı geliyor? İnternet faturalarına zam yapılacak mı? İnternete ne zaman zam gelecek? TT net-Süper Online-Türk Net aylık kaç TL olacak? soruları internet kullanıcıları tarafından sorulmaya başlandı. İnternet faturalarında son aylarda zam yapılmıştı. Türk Net aylık fiyatlarını güncellediğini duyurmuştu. Türk Telekom ise internete yüzde 67 oranında zam yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İnternete zam mı geliyor? İnternet faturalarına zam yapılacak mı? İnternete ne zaman zam gelecek? TT net-Süper Online-Türk Net aylık kaç TL olacak? soruları internet kullanıcıları tarafından sorulmaya başlandı. İnternet faturalarında son aylarda zam yapılmıştı. Türk Net aylık fiyatlarını güncellediğini duyurmuştu. Türk Telekom ise internete yüzde 67 oranında zam yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yapılması planlanan yüzde 67'lik zam 1 Haziran tarihine ertelendi.

Türk Telekom internete zam mı gelecek?

Türk Telekom "internete yüzde 67 zam yapıldı" iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Türk Telekom zam açıklamasında şunları belirtti: "Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020'den bugüne iletim maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir." Açıklamada, "Bu artışın iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir" denildi.

İnternete zam mı geliyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında artışa gidilecekti. Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi.

İnternet faturalarına zam yapılacak mı?

Türk Telekom'dan toptan hizmet satın alarak aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan işletmecilerin yüzde 67'lik zammı kademeli olarak tüketicilerin internet ve telefon faturalarına yansıtacağı belirtiliyor.

Türk Net yüzde 45 zam yapmıştı

İnternet servis sağlayıcısı Turknet'e yüzde 45 oranında zam geldi. Sınırsız internet sunan tarifenin fiyatı 99,90 TL'den 139,90 TL'ye yükseltildi. Telefon ücreti ise 10 TL'ye çıktı. Zammın mevcut aboneler için haziran ayından itibaren faturalara yansıyacağı açıklandı. .