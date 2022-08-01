İnternet siparişi ile 'Kiralık Katil' hizmeti!

Bugün Türkiye'de 'kiralık katil hizmeti' verdiğini belirten bir internet sitesi açıldı. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, 'Dolandırıcılık amacıyla açıldığını düşünüyorum' yorumunu yaptı.

Bu da oldu ve Türkiye'de 'kiralık katillik hizmeti verdiği' belirtilen bir internet sitesi açıldı. Sosyal medyada gündem olan siteye çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

İnternet kullanıcıları, çeşitli öldürme seçenekleri ve şekillerinin fiyat tarifelerinin de yer aldığı siteye, "Şaka gibi", "Pes artık" diye tepki gösterdi.

Birçok suçun 'garantisi'nin verildiği sitenin yayını halen devam ediyor.

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "İlk başta okuduğunuzda her türlü organize suç hizmetinin verildiği bir siteyle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. İnternetin herkesin giremediği dark web kısmında bir akım suçların işlendiğini biliyoruz ama herkesin ulaşabileceği böyle bir siteye açıkçası ilk kez şahit oluyoruz. Siteyi dikkatlice okuyunca yapılacak işlemlerde gizliliğin ön planda tutulacağı söyleniyor. Burada işlenmesi taahhüt edilen suçların tamamı ağır cezalık suçlar. Hepsi hakkında ciddi tahkikatlar yapılır. Faillerin kendini uzun süre gizlemesi pek mümkün olmaz." dedi.

"Kalbi kırıkların dikkatini çekebilir"

Erdin şunları kaydetti:

"Yapılacak iş ve işlemler biraz kalbi kırık veya öfkeli insanların ilgisini çekebilecek nitelikte gibi görünüyor? Ben bu sitenin dolandırıcılık amacıyla açıldığını düşünüyorum. Umarım da öyledir. Çünkü site içeriği gerçekten çok ürkütücü. Eğer küresel çapta hareket eden böyle bir örgüt varsa gerçekten herkes ürkmelidir. Ama ben yine de bunun bir dolandırıcılık teşebbüsü olduğunu düşünüyorum:

1. Müşteri profili daha çok kalbi kırık ve öfkeli kadınları hedef almış gibi duruyor

2. Mutlak gizlilik şartı parayı göndereni olduğu kadar paranın gittiği kişiyi de koruyor.

3. Kimse kolay kolay polise gidip de 'ben kiralık katil sitesine para kaptırdım' diye şikayette bulunamaz.

4. Kolluk güçlerinin bu tip kişileri tespit etmek için bu siteyi açmış olması tezi de ihtimal dışıdır. Kolluk suça azmettiremez, çünkü bu suçtur.

Umarım Siber Suçlar en kısa sürede bu olayı aydınlığa kavuşturur ve biz de gerçekleri öğrenmiş oluruz.

Yurt dışında faaliyet gösteren bir site olduğu için olayın ortaya çıkarılması biraz vakit alabilir." .