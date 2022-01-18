İnternet hızım düşük sözleşmeyi (aboneliği) feshedebilir miyim? Düşük internete ceza ödemeden taahhüt fesih yapılır mı? İnternet abonelerini yakından ilgilendiren değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan araştırmalara göre vatandaşlar en çok internet aboneliklerinden memnun değil. Verilen hızın düşük olması ve sürekli internette kopmaların yaşanması vatandaşları bezdirmiş durumda. Sözleşme taahhüdü bulunan vatandaşlar bu durum karşısında artık aboneliklerini ceza ödemeden sonlandırabilecek.

İnternet hızım düşük sözleşmeyi (aboneliği) feshedebilir miyim? Düşük internete ceza ödemeden taahhüt fesih yapılır mı? İnternet abonelerini yakından ilgilendiren değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan araştırmalara göre vatandaşlar en çok internet aboneliklerinden memnun değil. Verilen hızın düşük olması ve sürekli internette kopmaların yaşanması vatandaşları bezdirmiş durumda. Sözleşme taahhüdü bulunan vatandaşlar bu durum karşısında artık aboneliklerini ceza ödemeden sonlandırabilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli düzünelemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile internet aboneliğinden telefon aboneliğine kadar pek çok alanda tüketicilerin hakları güvence altına alınmış oldu. Konuya ilişkin Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Düzenlemenin, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğunu ve 'Dijital Türkiye' hedefleri adına birçok yeniliği içerdiğini kaydeden Sayan, "Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e- imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler" bilgisini paylaştı.

İnternet hızım düşük sözleşmeyi (aboneliği) feshedebilir miyim?

Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacağının altını çizen Sayan, "Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek" ifadelerini kullandı.

Taahhüt süresi en fazla 24 ay olacak

"Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak.”

Düşük internete ceza ödemeden taahhüt fesih yapılır mı?

Vatandaşlar taahhüt imzaladığı kampanya ile belirtilen internet hızını alamıyor ise sözleşmelerini fesih cezası ödemeden sonlandırabilecekler. .