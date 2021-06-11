instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme linki 2021

İnstagram hesap silme nasıl yapılır? Dünya üzerinden 1 milyardan fazla Instagram hesabı bulunuyor. Bazen çeşitli gerekçelerden dolayı Instagram hesabımızı silmek isteriz ancak bunu nasıl yapacağımızı bilmeyiz. Instagram hesabını kalıcı olarak silmenin yanında hesabınızı geçici olarak da askıya alabilirsiniz. Haberimizin detayında Instagram hesap silme linki ve Instagram hesabı geçici olarak kapatma linkini bulabilirsiniz. İşte Instagram hesap silme nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

İnstagram hesap silme nasıl yapılır? Dünya üzerinden 1 milyardan fazla Instagram hesabı bulunuyor. Bazen çeşitli gerekçelerden dolayı Instagram hesabımızı silmek isteriz ancak bunu nasıl yapacağımızı bilmeyiz. Instagram hesabını kalıcı olarak silmenin yanında hesabınızı geçici olarak da askıya alabilirsiniz. Haberimizin detayında Instagram hesap silme linki ve Instagram hesabı geçici olarak kapatma linkini bulabilirsiniz. İşte Instagram hesap silme nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

Dünya üzerinden milyonlarca kişi aktif olarak Instagram kullanıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ülkemizde de instagram kullanıcılarının sayısı bir hayli fazla. Facebook tarafından satın alındıktan sonra yazılımsal güncellemeler ve tanıtımlar ile kullnıcı sayısını hızla artıran Instagram'ın kullnıcı sayısının daha da artması bekleniyor. Ancak bazı durumlarda insanlar instagram hesabını silmeyi isteyebiliyor. Peki instagram hesap silme nasıl yapılır? 2021 Instagram hesap silme linki hangisi? İşte instagram hesap silmeye dair bilinmesi gerekenler...

İnstagram hesap silme nasıl yapılır?

İnstagran hesabına sahip vatandaşlar tek tık ile hesaplarını kalıcı olarak silebilirler. Ancak kullanıcıların hesaplarını silmeden önce emin olmaarı gerekiyor. Zira hesabı silmek hesabı geçici olarak kapatmaktan daha keskin bir karar. Gelelim konumuza... instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram hesap silme işlemine başlamak için şu adımları izlemelsiniz;

1- İnstagram kullanıcıları https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adresine tıklamaları gerekiyor.

2- Karşınıza "hesabı sil" sayfası gelecek. Buradan hesabınızı neden silmek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor.

3- Ardından hesabınızı silmeniz için şifrenizi girmeniz gerekecek.

4- Şifrenizi girdikten sonra hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

5- Hesabınızın kalıcı olarak silinmesi için 1 ay içinde hesabınıza giriş yapmamanız gerekiyor. Hesabınıza 1 ay içinde giriş yaparsanız hesabınızın kalıcı olarak silinmesi işlemi geçersiz olacak.

Instagram hesap silme linki

Instagran hesabınızı kısa yoldan ayarlar menüsü ile uğraşmadan silmek istiyorsanız https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ bağlantısına gitmeniz gerekiyor.

Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesabını dondurmak isteyen kullanıcılar Instagram hesabı nasıl dondurulur? sorusuna yanıt arıyor. İşte Instagram hesabı dondurma yöntemi;

1- Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ adresine gitmeniz gerekiyor.

2- Çıkan sayfada hesabınızı neden geçici olarak kapatacağınızı seçmeniz gerekiyor.

3- Ardından şifrenizi girererek onay tuşuna tıklamanız gerekiyor.

4- İşlem bittikten sonra ekullanıcı tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek fotoğraflar, yorumlar ve beğenmeler gizli kalacak.

Instagram kullanıcı bilgileri

Instagram'ın toplam kullanıcı sayısı 1,22 milyara ulaşmıştı. İnstagram'da kadın kullanıcı oranının erkeklere göre biraz daha fazla olduğu görülüyor. Instagram'ın günlük periyotta yaklaşık 500 milyon aktif kullanıcısı vardır. Her üç Instagram kullanıcısından iki tanesi, 18-29 yaş aralığındadır. Instagramı ağırlıklı olarak genç nüfus kullanıyor.

Instagram nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.[6] 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.