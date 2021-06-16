İnstagram hesap silme linki | Instagram hesap silme nasıl yapılır?

İnstagram hesap silme linki | Dünya üzerinde milyonlarca instagram kullanıcısı bazen hesabını silmek istiyor ancak bunu nasıl yapacağını tam olarak bilmiyor. İnstagram hesap silme işlemi sadece birkaç tıkla yapılabilir. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır? İşte instagram hesap silme için izlenmesi gereken adımlar...

İnstagram hesap silme linki | Dünya üzerinde milyonlarca instagram kullanıcısı bazen hesabını silmek istiyor ancak bunu nasıl yapacağını tam olarak bilmiyor. İnstagram hesap silme işlemi sadece birkaç tıkla yapılabilir. Peki Instagram hesap silme nasıl yapılır? İşte instagram hesap silme için izlenmesi gereken adımlar...

Facebook tarafından satın alındıktan sonra Instagram'ın kullanıcı sayısı bir hayli arttı. Dünya üzerinde 1 milyar instagram kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcılar bazen hesaplarını silmek istiyor. Hesap sislme işlemi sadece bir kaç adımla yapılabilir. Bunu hızlı bir şekilde yapmak için instagram hesap silme linkine ihtiyacınız var. Bu linke tıklayarak hesabınızı saniyeler içinde silebilirsiniz. İşte Instagram hesap silme için yapılması gerekenler;

Instagram hesap silme nasıl yapılır?

İnstagram'da gün içinde yüz binlerce kişi hesaplarını askıya alıyor. Bunlardan bir kısmı da hesaplarını kalıcı olarak siliyor. Hesaplarını kaşıcı olarak silmek isteyenler internetten Instagram hesap silme nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte Instagram hesap silme yöntemi;

1- Öncelikle https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adresine tıklayın.

2- Karşınıza gelen "hesabı sil" sayfasından hesabınızı neden silmek istediğinizi belirtin.

3- Ardından hesap silme için şifrenizi girin ve onaylayın.

Instagram hesabını kalıcı olarak silme işlemi bu şekilde başlatılır. Hesabınız 1 ay içinde tamamen silinecek. Eğer hesabınıza 1 ay içinde giriş yaparsanız hesabınızın kalıcı olarak silinmesi işlemi geçersiz olacak.

İnstagram hesap silme linki nedir?

Instagram ayarlarından hesap silme işlemleri için uğraşmak istemiyorsanız İnstagram hesap silme linki ile kısa yoldan hesap silme işlemine başlayabilirsiniz. İşte İnstagram hesap silme linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Hesabını kalıcı olarak silmek isteyenler dikkat!

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silerseniz profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz ve takipçileriniz tamamen silinir ve geri getirilemez. Bunun dışında bir seçenek daha var. Eğer İnstagram'a ara vermek istiyorsanız hesabınızı dondurabilirsiniz.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı dondurduğunuzda hesabına ilişkin kayıp yaşamazsınız. İstediğiniz zaman hesabınızı tekrar aktif hale getirebilirsiniz. İnstagram hesap dondurma ile profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. İşte instagram hesap dondurma yöntemi;

1- instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

2- Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.

3- Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.

4- Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.