Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır? Instagram Hesap Dondurma İşlemi
Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram hesap silme işlemi nedir? Instagram uygulaması 6 Ekim 2010 yılından beridir tüm Dünya'da en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarındandır. Instagram hesabı bulunan kullanıcılar hesaplarını geçici veya tamamen kapatma hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-17 23:31:29
Instagram Hesabı Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?
- Instagram hesabımı geçici nasıl kapatabilirim? En çok araştırılan bu soru hakkında şuna değinebiliriz. Öncelikle bu linke tıklayınız. https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
- Daha sonra Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız “Hesabını Geçici Olarak Kapat” ekranı karşınıza çıkacaktır. Eğer giriş yapmadıysanız, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
- Ardından karşınıza çıkan Instagram'ın “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna yanıt vermek için seçeneklerden herhangi birini seçin. Nedenini belirtmek istemiyorsanız “Başka bir şey” seçeneğini seçin.
- Şifrenizi girin ve “Hesabı geçici olarak kapat” butonuna tıklayın.
- Ardından bu işlemi yaptıktan sonra; “Tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.” Instagram hesabınız geçici olarak kapanmış bulunmakta.
Instagram Kalıcı Olarak Hesap Silme
- Instagram hesabımı nasıl silebilirim? Bu soruya cevap olarak, Instagram hesap silme linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ tıklayınız.
- Daha sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş işleminizi gerçekleştiriniz.
- Ardından bu aşamada Instagram'ın Hesabını neden silmek istiyorsun? sorusuna yanıt veriniz. Birçok farklı gerekçe sunabilirsiniz.
- Instagram hesap silme işlemini tamamlamak için artık tek yapmanız gereken Instagram uygulaması kendinize ait olan şifrenizi girmek.
- Daha sonra şifrenizi tekrar girdikten sonra “Hesabı Sil” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
- Hesabı sil butonuna tıkladıktan sonra Instagram'ın giriş ekranına yönlendirilecekseniz.
- Artık herhangi bir şey yapmanıza gerek yok, hesabınız artık başkaları tarafından görüntülenemez. Ayrıca eğer ki fikriniz değişir tekrar Instagram hesabını kullanmak isterseniz eğer, 30 gün içerisinde tekrar giriş yapmanız halinde hesabınız otomatik olarak aktif hale getiriliyor.
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