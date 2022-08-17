Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır? Instagram Hesap Dondurma İşlemi

Instagram hesabı nasıl kapatılır? Instagram hesap silme işlemi nedir? Instagram uygulaması 6 Ekim 2010 yılından beridir tüm Dünya'da en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarındandır. Instagram hesabı bulunan kullanıcılar hesaplarını geçici veya tamamen kapatma hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.