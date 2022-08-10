Dünyada yaklaşık 1 milyar, Türkiye'de ise 40 milyon kişinin Instagram kullandığı belirtiliyor. Instagram hesap silme, sosyal medya kullanıcıları tarafından belirli dönemlerde uygulanan bir işlemdir. Instagram hesabı nasıl silinir ve kapatılır soruları; Yoğun bir dönemden geçen veya internet kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir. Peki, Instagram Hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Instagram hesabı nasıl silinir? İşte detaylar...

Instagram silme ve kapatma konusunda kullanıcılarından çok sayıda talep alan Instagram, bu durumu kolaylaştırmak için kullanıcılarına bir takım çözümler sunuyor. Birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram'da da kullanıcıların hesaplarını tamamen silebilecekleri veya kısa süreliğine kapatabilecekleri seçenekler bulunuyor. Instagram hesabınızı herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak silmek veya kapatmak isterseniz aşağıdaki Instagram.com linkleri üzerinden işlemlerinizi kalıcı veya geçici olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Adım 1: Eğer daha önce giriş yapmadıysanız, önce kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor.

Adım 2: Bu aşamada Instagram'ın Hesabını neden silmek istiyorsun? sorusuna yanıt vermeniz gerekiyor. Gizlilik endişelerinden, yeni hesap açmaya kadar birçok farklı gerekçe sunabiliyorsunuz. Ancak bu önerilerle uğraşmak istemiyorsanız, doğrudan “Başka bir şey” seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Instagram hesap silme işlemini tamamlamak için artık tek yapmanız gereken şifre girmek. Şifrenizi tekrar girdikten sonra aşağıdaki “Hesabı Sil” butonuna tıklamanız yeterli.

Adım 4: Hesabı sil butonuna tıkladıktan sonra Instagram'ın giriş ekranına yönlendirilecekseniz. Artık herhangi bir şey yapmanıza gerek yok, hesabınız artık başkaları tarafından görüntülenemez.

Hayır, silemezsiniz. Kalıcı hesap silme işleminden sonra Instagram profiliniz arkadaşlarınıza görünmez yalnız yine de kalıcı olarak hesabın ortadan kaldırılması için Instagram'ın verdiği 1 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

Instagram size yaklaşık 1 ay süre verir. 1 ay içerisinde hesabınıza giriş yapmazsanız; 1 ay sonra Instagram Profiliniz ve hesap bilgileriniz tamamen silinecektir. Belirtilen sürenin bitiminden 1 ay önce hesabınıza giriş yaparsanız Instagram silme talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.

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