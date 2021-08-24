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TIMETURK / GENEL / Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlüler

Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlüler

2021 yılında Instagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı, Hadise, Demet Özdemir ve Hande Erçel'e fark atarak zirveye yerleşen isim ise şaşırttı.

2 Saat Önce
2021-08-24 12:55:46
Instagram'da en çok takipçisi olan Türk ünlüler

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Instagram'ın hayatımıza hızla girmesi sonrası ünlüler de soluğu burada aldılar. Hele ki para da kazandırması adeta işlerinin önüne geçmesine sebep oldu.

Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü ise herkesi şaşırttı.

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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10. Murat Boz/Takipçi sayısı: 11 milyon

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9. Fahriye Evcen/Takipçi sayısı: 12,1 milyon

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8. Neslihan Atagül/Takipçi sayısı: 12,2 milyon

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7. Hadise/Takipçi sayısı: 13 milyon

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6. Acun Ilıcalı/Takipçi sayısı: 13,4 milyon

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5. Demet Özdemir/Takipçi sayısı: 13,9 milyon

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4. Burak Özçivit/Takipçi sayısı: 18,7 milyon

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3. Hande Erçel/Takipçi sayısı: 23,9 milyon

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2. Czn Burak/Takipçi sayısı: 25,5 milyon

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1. Nusret/Takipçi sayısı: 37,5 milyon

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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