Instagram’da canlı yayınlar gizlenir mi? Instagram canlı yayın bildirimi nasıl kapatılır?

Sosyal medya platformu Instagram'da takip ettiğiniz hesaplardan biri canlı yayın açtığında telefonunuza gelen bildirimlerin nasıl kapatılacağı merak ediliyor. İşte Instagram bildirimlerini kapatma ile ilgili sorular…

Instagram'da canlı yayın özelliği çok sık kullanılıyor. Çok sayıda takipçisi olan kişiler, sürekli canlı yayın bildirimleri nedeniyle zorluk yaşayabilirler. Bu bildirimleri kapatmanın bazı yolları vardır. İşte Instagram bildirimlerini kapatma ile ilgili sorular…

Instagram canlı yayın bildirimi kapatma nasıl yapılır?

Canlı yayınlar nedeniyle sürekli bildirim alan kişiler bildirimleri kapatabilir. Bunun için öncelikle menülerden erişimi devre dışı bırakmalısınız. Bunun için aşağıdaki yöntemi uygulamanız gerekir:

Instagram uygulamasına giriş yapınız,

Buradan profile giderek sağ üstte bulunan seçenekler menüsünü seçiniz,

Burada yer alan "Anında İlet Bildirimleri" seçeneğini seçmeniz gerekmektedir,

Bu seçeneği seçtiğinizde altında "Canlı Videolar" bölümünü göreceksiniz. Bunu açık veya kapalı olacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

Bu seçenek sizin aldığınız canlı yayın bildirimlerini kapatmaktadır.

Sizlere gösterdiğimiz bu yöntem ile canlı yayınlardan gelen bildirimleri açıp kapatabilirsiniz. Bildirimleri kapatırsanız istediğiniz zaman açabilirsiniz.

Instagram canlı yayın gizleme nasıl yapılır?

Instagram'ın birçok farklı kullanımı vardır. Burada, Instagaram'da canlı yayınları kapatma yeteneğini gösterdik. Ayrıca kendi açabileceğiniz canlı yayın bildirimlerini gizleme seçeneği de bulunmaktadır. Bunun için şunları yapmalısınız:

Instagram 'Canlı Yayın' bölümüne geliniz,

Canlı yayın başlatmadan önce ayarlar simgesini seçmeniz gerekmektedir.

Ayarlar kısmına geldikten sonra karşınıza çıkan 'Hikayelerimi şuradan gizle...' seçeneğini seçmelisiniz,

Buradan canlı yayınınızı girmesini istemediğiniz kişileri seçmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde açtığınız canlı yayın bildirimleri karşı tarafa gitmeyecektir. Canlı yayınınıza katılamayacaktır.

.