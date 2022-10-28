Instagram çöktü mü? İnstagram neden hata veriyor? Instagram linklerine tıklanamadığı için birçok kullanıcı instagram'ın çöktüğünü düşünmeye başladı. Peki ama ınstagram'a ne oldu?

Instagram çöktü mü? İnstagram neden hata veriyor? Instagram linklerine tıklanamadığı için birçok kullanıcı instagram'ın çöktüğünü düşünmeye başladı. Peki ama ınstagram'a ne oldu?

Instagram çöktü mü?

Birçok kullanıcı Instagram linklerinin açılmadığını ve hata verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Bununla birlikte influencerlar sorunların çözülmesi için takipçilerine yardımcı olmaya çalıştı.

Instagram konu ile ilgili bir açıklama yapmasa da, yeni bir güncelleme geldi fark ediliyor. Instagram güncellemesi yapıldıktan sonra instagram'daki hata kalkıyor.