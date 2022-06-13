İnsomnia (uykusuzluk) nedir, belirtileri nelerdir? Hastalığı sebepleri ve tedavisi nedir?

Halk arasında uykusuzluk olarak adlandırılan uykusuzluk, uyku sorunu yaşayan kişilerin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Birçok kişinin yaşadığı bu rahatsızlıkta kişiyle birlikte uykuya dalmakta güçlük çekerler ve uyandıklarında kendilerini aşırı yorgun hissederler. Peki, Uykusuzluk nedir, belirtileri nelerdir? İşte uykusuzluğun nedenleri ve tedavisi.

Bazı insanlar uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zor bulur. Erken kalkmak zorunda olan bu kişiler tekrar uykuya dalmakta güçlük çekerler ve bu da uyandıklarında kendilerini yorgun hissetmelerine neden olur. Halk arasında uyuyamama veya uykusuzluk olarak da bilinen bu duruma tıp dilinde 'İnsomnia' denir.

Uykusuzluğun nedenleri ve hastalığın belirtileri çok sık araştırılan bir konudur. Uykusuzluk çeken kişilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise hastalığın tedavisinin olup olmadığıdır. Bu yazımızda uykusuzluk hakkında gerekli tüm bilgilerle birlikte hastalığın belirtilerinden ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Uykusuzluk (İnsomnia) nedir, nedenleri nelerdir?

Tıp dilinde 'Insomnia' olarak adlandırılan uykusuzluk çeken kişiler, yeterli zaman ve uyuma şansına sahip olmalarına rağmen uyuyamazlar. Bu durum kişinin normal hayatını çok etkiler ve bir süre sonra bel kısmı geriler. Bireyin normal yaşamının yanı sıra kişisel ve iş yaşamını da etkileyen uykusuzluk sorunu yaşayan kişiler, kendilerini sürekli yorgun ve halsiz hissederler.

Uyuyamama hastalığı olarak bilinen insomnia, Türkiye'de dahil dünya genelinde yaklaşık yüzde 40 oranındaki nüfus bu hastalıpğa sahiptir ve bu nedenle uykusuzluk sorunu çekmektedir. Bu oranın yüzde 10'luk dilimi imsonmia hastalığını kronik olarak yaşarlar.

İnsomnia hastalığını belirtileri nelerdir?

Bazı durumlarda bireyler uykusuzluk sorunu yaşadıklarında insomnia hastalığına yakalanıp yakalanmadığını merak ederler. Bu kapsamda insomnia hastalığını belirtileri araştırılır. İnsan İnsomnia olduğunu nasıl anlar şeklinde sorulan sorulara karşılık olarak insomnia hastalığının belirtilerini sıralayacak olursak;

- Geceleri uykuya dalmak konusunda zorlanma,

- Geceleri sürekli uyanma,

- Erken saatlerde uyanma,

- Gece uykusu sonrası dinlenmemiş hissetme,

- Gündüz hissedilen sürekli yorgunluk veya uyku hali

- Uykusuzluktan kaynaklı sinirlilik, depresyon yada anksiyete

- Dikkat toplamada zorlanma, odaklanamama, hatırlamada güçlük yaşama,

- Duygu durumlarının ani değişmesi,

- Konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı.

İnsomnia hastalığının nedenlerine gelecek olursak;

Farklı ilaçların yan etkilerinin sonuçları,

Şehir dışı veya yurt dışı yolculuklarında saat farkı,

Sürekli stres altında yaşama,

Gece işinde çalışma,

Uyuşturucu gnibi uyarıcı maddeler kullanma,

Kahve gibi kafein özelliği yüksek içeceklerin uyku öncesi tüketilmesi,

Alkollü içeceklerin çok sık ve çok fazla tüketilmesi.

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