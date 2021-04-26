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İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı?

İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımaya hazırlandığı iddia edildi. İddia İngiliz hükümetine yakın kaynaklara dayandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti dışında başka ülkeler dışında tanınmayan KKTC'nin İngiltere tarafından tanınması bölgedeki durumu kökten değiştirebilir. Peki İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı? Kuzey Kıbrıs'tan İngiltere'ye uçuşlar başladı mı?

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Google News - Timeturk
26.04.2021 12:33:26
İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı?

İngiltere'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımaya hazırlandığı iddia edildi. İddia İngiliz hükümetine yakın kaynaklara dayandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti dışında başka ülkeler dışında tanınmayan KKTC'nin İngiltere tarafından tanınması bölgedeki durumu kökten değiştirebilir. Peki İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı? Kuzey Kıbrıs'tan İngiltere'ye uçuşlar başladı mı?

Uluslararası oplum tarafından sürekli cezalandırılan KKTC ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni remen tanımaya hazırlanıyor. Bir yandan AB diğer yandan Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskıları ile dünya ülkeleri tarafından tanınmayan ve sürekli cezalandırılmak istenen KKTC'ye İngiltere'den yapılan bu hamle bölgedeki durumu değiştirebilir. KKTC'de yaşayan Türkler de gelişmeler üzerine İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı? İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı? sorusunu srmaya başladı. 

İngiltere KKTC'yi tanıyacak mı?

İngiliz The Sunday Express gazetesi İngiltere Başbakanı Johnson ve hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımayı düşündüğünü iddia etti. İddia, hükümete yakın kaynaklara dayandırıldı. KKTC'nin bağımsız ülke olarak resmen tanınmasının adada taraflar arasındaki dengeyi sağlayacak bir adım olacağı belirtildi. Johnson hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmelerin beklendiği belirtildi.

İngiltere Kuzey Kıbrıs'ı tanıdı mı?

İngiltere KKTC'yi henüz resmi olarak tanımış değil.  Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak resmen tanıyacağı ifade edildi. Bunun, adada taraflar arasında dengeyi sağlayacak bir adım olacağına dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs'tan İngiltere'ye uçuşlar başladı mı?

Gazeteye göre resmi tanıma durumunda İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar başlayacak. Haberde doğrudan uçuşların başlaması halinde KKTC'nin İngilizler için popüler bir tatil beldesi olacağına vurgu yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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