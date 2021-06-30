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İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı
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İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı

İngiltere'de yaşayan inşaat mühendisi Will Cutbill M&M's marka 5 draje şekeri üst üste koymayı başararak Guinness dünya rekoru kırdı.

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30.06.2021 16:38:00
İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı

İngiltere'de yaşayan inşaat mühendisi Will Cutbill, üste üste koymayı başardığı 5 draje şeker ile Guinness dünya rekoru kırdı. Rekor denemesi yaparken kamera ile kayıt yapan Cutbill, defalarca denemenin ardından rekoru kırmayı başardı.

Göründüğünden daha zor!

Rekor hakkında açıklamalarda bulunan Cutbill, "Onlara 5 tane olduğunu söylediğimde şok oluyorlar” “Bir şans vermek istiyorlar, beni yenmeye çalışıyorlar. Göründüğünden daha zor.” dedi.

Ayrıca Cutbill, dünya rekorunu kırdıktan sonra M&M's şeker firmasının kendisi aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

Guiness Dünya Rekorları, resmi İnstagram hesabından Will Cutbill'in 5 draje şekeri üst üste koymayı başardığı videoyu paylaştı;

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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