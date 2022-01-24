İnfluenza evde nasıl geçer?

Havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte ortaya çıkan grip hastalıklarından biri olan influenza bilhassa okullarda etkisini sürdürüyor. İshal ve kusmaya sebep olabilen zorlu bir grip türü olan influenzayı sizler için araştırdık...



İnfluenza son zamanlarda yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle okul çağındaki çocuklarda gözlemlenen influenza diğer hastalıklarla karıştırılabildiği için, nasıl teşhis ve tedavi edilir merak konusu...

İnfluenza, solunum sistemine, yani burnunuza, boğazınıza ve akciğerlerinize saldıran viral bir enfeksiyondur. Genellikle grip olarak isimlendirilir, fakat ishale ve kusmaya sebep olan mide "gribi" virüsleriyle aynı şey değildir. Çoğu insan için kendi kendine geçer. Fakat bazen grip ve komplikasyonları ölümcül olabilir.

İnfluenza kimlerde görülüyor?

5 yaşın altındaki küçük çocuklar ve özellikle 6 ayın altındakiler, 65 yaşından büyük insanlar, huzurevleri ve diğer uzun süreli bakım tesislerinin konaklayanları, gebe kadınlar ve doğumdan iki hafta sonrasına kadar kadınlar, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, astım, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler, vücut kitle indeksi (BMI) 40 ya da daha yüksek olan çok obez kişiler grip komplikasyonları geliştirme riski daha yüksek kişilerdir.

İnfluenza hangi belirtileri gösterir?

İnfluenzada yaygın olarak ateş, kas ağrısı, üşüme, terleme, baş ağrısı, kuru ve kalıcı öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, burun akıntısı, burun tıkanması, boğaz ağrısı, göz ağrısı, kusma, ishal görülebilir.

İnfluenza nasıl bulaşıyor?

İnfluenza virüsleri, enfeksiyonu olan biri öksürdüğünde, hapşırdığında ya da konuştuğunda damlacıklar halinde havaya yayılır. Damlacıkları doğrudan soluyabilir ya da bir nesneden mikropları alabilir ve daha sonra bunları gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarabilirsiniz.

İnfluenza evde nasıl geçirilir?

Gribe yakalanırsanız daha hafif bir şekilde atlatmak için bol sıvı tüketin. Dehidrasyonu önlemek için su, meyve suyu ve ılık çorbaları seçin. Bol bol dinlenin. Bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için bol bol uyuyun. Belirtilerinize bağlı olarak aktivite seviyenizi değiştirin.

İnfluenza nasıl tedavi edilir?

Gribi tedavi etmek için dinlenmekten ve bol sıvıdan başka bir şeye ihtiyacınız genellikle olmaz. Fakat ciddi bir enfeksiyona sahipseniz veya daha yüksek komplikasyon riski altındaysanız, doktorunuz gribi tedavi etmek için bir antiviral ilaç verebilir. .