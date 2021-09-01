Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden biri olan İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Peki İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve biyografisi haberimizde olacak...

Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden biri olan İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Peki İnci Çayırlı kimdir? İnci Çayırlı hayatı ve biyografisi haberimizde olacak...

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

İnci Çayırlı 1935 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İnci Çayırlı Türk Sanat Müziği yorumcusu, koro şefiydi. İnci Çayırlı 31 Ağustos 2021'de hayata gözlerini yumdu.

İnci Çayırlı Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdi.

Bestekâr dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başladı ve 18 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sâdi Yâver Ataman'ın asistanı oldu.

1954 yılında İstanbul Radyosu'na giren İnci Çayırlı, Münir Nurettin Selçuk korosunda da uzun yıllar çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibidir.

1977 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosunu yönetti. 1988'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendi. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapmıştır.

31 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.